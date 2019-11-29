Pelin Akil ve Anıl Altan marka yüzü oldu

Yaklaşık yedi ay önce Alin ve Lina’yı kucaklarına alan Pelin Akil, Anıl Altan çifti, Bepantol markasının yüzü oldu. Markanın reklam tanıtımı için özel bir lansmanda basın ile bir araya gelen çiftten Akil, eşi Anıl Altan’ın çok ilgili bir baba olduğunu söyledi: “Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim diyorum. Yok ben yardım etmiyorum, ben babalık yapıyorum diyor. Bu da benim için çok kıymetli, tüm erkeklere örnek olsun istiyorum…”

Alin ve Lina’nın ardından sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan çift, sosyal medya paylaşımları ve reklam kazançları hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna Anıl Altan, “Bence çok doğru bir platform, Televizyonda iş yapmak suya yazı yazmak gibi ama sosyal medya öyle değil” derken, Pelin Akil ise “Bazıları sürekli gelir elde etmek için sürekli bir paylaşım içine giriyor. Biz iş birliği için gelenlerde öncelikle kendi kullandığımız ürünleri tercih ediyoruz. Her şeyi paylaşmıyoruz. Fazla takipçimiz var ve bunun sorumluluğu var. Sadece gelir kaynağı olarak görmeden, sosyal konularda da örnek olabilir şekilde kullanmak gerekiyor” diye yanıt verdi.