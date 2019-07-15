Pelin Akil ve eşinin yağmur romantizmi

Özellikle ikiz bebeklerini kucağına aldıktan sonra yaşantısı çok daha farklı bir yön kazanan oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından bebekleriyle ilgili bol bol paylaşımda bulunuyor. Onları büyütme aşamalarıyla ilgili yaptığı keyifli paylaşımlarıyla beğeni kazanan Pelin Akil, hesabından yaptığı son paylaşımda eşiyle birlikte çıktığı bir gezintiye dair romantik bir kare ortaya koydu.

Yağmurlu havaya aldırmadan eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan ve o an çekilmiş romantik bir kareyi hesabından paylaşan Akil, ‘Yağmurda dans’ notunu düştüğü fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni aldı.