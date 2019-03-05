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Pelin Akil’den ‘doğmamış bebeğe instagram hesabı’ açıklaması
Pelin Akil’den ‘doğmamış bebeğe instagram hesabı’ açıklaması
Oyuncu Pelin Akil doğmamış bebeklerine instagram hesabı açtığı için haber olmuş ve magazin programlarında kıyasıya eleştirilmişti.
Magazin 5 Mart 2019 - 08:43

Geride bıraktığımız günlerde ikiz kız bebekleri için baby shower düzenleyen Pelin Akil dostlarıyla bir arada keyifli vakit geçirdi. Sosyal medya hesabından bu keyifli günle ilgili paylaşımda bulunan Pelin Akil’in aynı zamanda kızları için instagram hesabı açtığı da ortaya çıktı.

İşte ne olduysa o andan sonra oldu ve magazin programlarında Pelin Akil’in doğmamış bebekleri için açtığı instagram sayfası konuşulmaya başlandı. Kısa süre önce Fahriye Evcen’in de benzer bir hesap açmasından yola çıkarak kıyasıya eleştirilen Akil sosyal medya hesabından paylaştığı kısa videolar üzerinden neden böyle bir hareket yaptığını açıkladı.

 

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Son güncelleme: 08:49 - 05.03.2019
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