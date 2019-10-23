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Pelin Akil’den gülümseten ‘ek gıda’ paylaşımı
Pelin Akil’den gülümseten ‘ek gıda’ paylaşımı
İkiz çocuk annesi oyuncu Pelin Akil, bebeklerinin ek gıdaya geçtiğini esprili bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.
Magazin 23 Ekim 2019 - 13:51

Meslektaşı Anıl Altan ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızlarına gözü gibi bakan ve yaşadığı süreçleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Pelin Akil, bu paylaşımlarının birçoğunda esprili bir dil tercih ediyor.

Günlük hayatlarında da son derece neşeli olan ve paylaşımlarında da bunu belli eden çift, kızları Alin ve Lina’nın üzerinde tatlılar duran bir masa kenarında çekilmiş fotoğraflarını instagram hesaplarından “Bugün itibariyle ek gıdaya geçmiş bulunmaktayız” notuyla paylaştı.

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