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Pelin Akil’den ‘hırsız’ açıklaması
Pelin Akil’den ‘hırsız’ açıklaması
İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaşadığı hırsızlık olayıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Magazin 4 Nisan 2019 - 13:18

Sosyal medya hesabını özellikle hamilelik döneminde son derece aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla da beğeni toplayan Pelin Akil, instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi. Genelde gündelik konulara dair paylaşımlarda bulunan ve takipçilerinin yorumlarını isteyen Akil bu defa başına gelen bir hırsızlık olayıyla ilgili yardım çağrısında bulundu. Babasının motosikletini çalan hırsızın kamera görüntüsünü hesabından paylaşan ve yardım isteyen Akil şunları yazdı:

“Babamın dün Göztepe’de motorunu çalmışlar. Dikkat edin sizler de… Video görüntüsü de var motorla geliyor iki kişi direksiyonu kırıp götürüyor. Böyle bir tip görürseniz de haber edin lütfen, biz de tutanak tuttuk, hayırlısı”

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