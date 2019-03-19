Pelin Akil’den itiraf: Hayatımız toz pembe değil

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve kısa bir süre sonra ikiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda bebekleri için Baby Shower partisi yapmış ve pek çok arkadaşı da bu partide boy göstermişti. Sosyal medya hesabı üzerinden hamilelik ve günlük hayatı hakkında bolca paylaşımda bulunan Akil, takipçilerinden kendisine yöneltilen sorulara da cevap vermekten geri kalmıyor. Son zamanlarda sürekli olarak dinlenirken görülen Akil paylaştığı kısa videolar üzerinden sosyal medyadaki renkli görüntülerin gerçek olmadığını söyledi ve “Hayatımız toz pembe değil” itirafında bulundu.