Pelin Akil’den kavga açıklaması

Oyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan'ın geride bıraktığımız gün gittikleri bir mekanda kavga ettiklerine dair haber sosyal medyada günün olayı oldu.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Mutluluklarıyla örnek olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında çıkan haber sevenlerini üzdü. İddiaya göre ikili, 16 Eylül akşamı Bağdat Caddesi’ndeki bir kafede tartışmış ve Pelin Akil tartışmanın ardından mekanı ağlayarak terk etmişti.

PELİN AKİL’DEN YALANLAMA

Bu haberi hesabından paylaşan ve bir yalanlama metni yayınlayan Akil şu ifadelere yer verdi:

“Böyle bir şey olmadı, tüm sevenler ayaklanmış üzülmüş. Ben de düzeltme yapayım içinizi rahatlatayım dedim. Hatice Pelin, rahmetli anneannemle fotoğraflarımızı koymuş sayfasına, duygulanıp kimseye göstermeden ağlamaya çalışmıştım. Ama gören casuslar olup üzerine yanlış haber çıkarmışlar. Yoksa mekanı terk etmek, Anıl’la ayrılmak gibi bir şey söz konusu değil!”