Pelin Akil’in çağrısı: Bir Allah’ın kulu da…

Anıl Atan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikiz bebeklerinin üzerine titreyen ve vaktinin büyük bir kısmını onlarla geçiren Pelin Akil, bu işin ne kadar yorucu olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bebeklerin bakımıyla ilgili olarak çok sayıda paylaşımda bulunan Pelin Akil, geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla bu işin yorucu yönünü gözler önüne serdi. Yoğun geçen bir koşturma sonrasında eşi dahil herkesin uyurken görüldüğü bir kareyi instagram hesabından paylaşan Pelin Akil altına şunları yazdı:

“Herkesi uyuttum, bir Allah’ın kulu da beni uyutsa, valla çok bir şey değil bir 6-7 saat kesintisiz uyku o kadar ne olur…”



