Pelin Akil’in doğmamış kızlarına koyduğu isimler Alin ve Lina ne demek?
Pelin Akil doğacak kızları Lina ve Alin için sosyal medya hesabı da açtı. Akil’in sevenleri kızlarına koyduğu Alin ve Lina isimlerinin anlamlarını merak ediyor. İşte Lina ve Alin’in anlamı…
Lina ve Alin kelimelerinin anlamı TDK sözlüğünde bulunmamaktadır.
LİNA NE DEMEK?
-Zeytin tacı (Eski Yunan’da olimpiyat oyunlarında kazananlara verilen, zeytin ağacı dallarından ve yapraklarından yapılma taç).
-Kuran'da geçen Lina 'nın anlamı hurma fidesi demektir.
ALİN NE DEMEK?
-Yükselen ışıki ışığın kaynağı
-aydınlık, parlak