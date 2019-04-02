Pelin Akil’in duası…

Meslektaşı Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten doğacak bebeklerini kucağına almak için gün sayan Pelin Akil sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sıcak havaları fırsat bilerek kendisini sokağa atan Akil burada çekilmiş bir karesinin altına şunları yazdı: “En güzel ay Nisan… Sanki güneşin çiçeklerin doğanın insanların en güzel göründüğü ay bu ay… Ya da ben bu ayda doğduğum için mi bu ay her şey bana güzel gelir bilemiyorum.



Ama duam sokaklarda göz göze geldiğimizde selamlaşarak yolumuza devam ettiğimiz, yaşlıya, doğaya, çocuğa hayvanlara en sıcacık ve sevecen halimizle yaklaştığımız, görüntüsüyle, siyasi görüşüyle, diniyle, diliyle, ırkıyla, tercihleriyle kimseyi kimseden ayırmadığımız, bu dünyaya gelmekteki öncelikli misyonumuzun içimizdeki sevgi ve merhameti tüm dünyaya yaymak olduğu günlerin başlangıcı olsun bu Nisan ayı. Alin ve Lina kızlarım da dünyaya sağlıkla ilk gözlerini açtıkları günden itibaren ne güzel bir memlekette doğduklarını bilsinler ve hep karşılarına iyi insanlar çıksın. Amin… Bir de maşallah”