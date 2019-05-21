Pelin Akil’in isyanı: ‘Şu konuda anlaşalım mı? Emziriyorum şu anda…’

Meslektaşı Anıl Altan ile yaptığı evlilikten ikiz kız sahibi olan Pelin Akil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle de etkileşim halinde olan Akil onlardan gelen yorumlara da cevap veriyor. Genç kadın son olarak yaptığı paylaşımlar yüzünden kendisine ‘oruç ve Ramazan’ tepkisi gösteren takipçilerine yanıt verdi. Emziren bir anne olduğunu ve bu yüzden de oruç tutmadığını söyleyen Pelin Akil, kendi hesabından yaptığı paylaşımlarda özgür olduğunu ve bundan rahatsızlık duyanların kendisini takibi bırakabileceklerini söyledi.