Pelin Batu kimdir? Pelin Batu hangi film ve dizilerde oynadı?

Oyunculuğun yanı sıra şair ve tarihçi kişiliği ile de ön plana çıkan Pelin Batu kimdir merak ediliyor. İşte Pelin Batu’nun hayatı…

PELİN BATU KİMDİR?

Pelin Batu 27 Aralık 1978 tarihinde Ankara’da doğdu.

Pelin Batu, babası İnal Batu diplomat olduğu için çocukluğunu Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve ABD gibi farklı ülkelerde geçirdi. New York’taki Marymount Okulu’nda liseyi bitirdi ve ayrıca Mannes Müzik Koleji’nde (Mannes College The New School for Music) müzikal ve tiyatral yetenekler kazandı. New York Üniversitesi’nde edebiyat ve felsefeye başladıktan sonra üzerine çalıştığı bölümü tarihe çevirdi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı. Doktorasını 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı.

Pelin Batu 1999 yılında çekilen Harem Suare filmiyle sinema dünyasına giriş yaptı, ayrıca birçok film ve dizide oynadı.

Ahmet Almaz ile Yahudilik Tarihi isimli bir kitap yazdı. Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı. Habertürk’te Renkahenk isimli bir kültür sanat programını hazırlayıp sundu. Milliyet gazetesinde Revnak adını verdiği köşede köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda Okan Bayülgen’in Makina Kafa ve Muhallebi Kafa programlarının daimi konuğu oldu. Artı Bir kanalında Alternatif-siz programını hazırlayıp sundu. Bugün TV’de Yakın Tarihle Yüzleşme programını sundu.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Harem Suare, Çerkez Cariye Nevres, 1999

Akşam Güneşi, Jülide, 1999

Hayal Kurma Oyunları, Zeynep, 1999

Komser Şekspir, Komiserin kızı Su, 2000

Şellale, Nihal, 2001

O Şimdi Asker, Müzeyyen, 2002

İçerideki, Kizar 2002

Baba, Deniz, 2003

Bakış, 2003

Ayışığı Neredesin, 2004

Kerem ile Aslı, 2004

Sessiz Gece, Çiçek, 2005

Pars: Kiraz Operasyonu, İnci öğretmen, 2006

Dün Gece Bir Rüya Gördüm, Lâle, 2006

Ben Fazla Kalmayacağım, Konuk oyuncu, 2007

Yağmurdan Sonra, Sumru, 2008

Kanımdaki Barut, (2009)