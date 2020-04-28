Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Pelin Karahan: Artık bırakmam seni
Pelin Karahan: Artık bırakmam seni
Ailesiyle birlikte ev karantinasında olan oyuncu Pelin Karahan, bu süre zarfında seneler önce başladığı resme geri döndüğünü açıkladı.
Magazin 28 Nisan 2020 - 12:48

Corona virüsü sonrası başlayan ev karantinası günleri pek çok ünlü ismin eskiden gönül verdiği uğraşlarına geri dönmesine neden oldu. Kimileri çocukluk yıllarında başladıkları piyano derslerini hatırlayıp çalışmalarını ilerletirken kimileri de Pelin Karahan gibi bir dönem gönül verdikleri resme geri döndü.

Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Seneler önce başladığım resme geri döndüm… özellikle bu dönemde bana en iyi gelen… artık bırakmam seni”

Etiketler