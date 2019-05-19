Pelin Karahan: Çocuğa bakma erkeğin sorumluluğu

Evine tablo aldığını söyleyen Pelin Karahan yakın zamanda ekranlara döneceğini de sözlerine ekledi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan'a Instagram hesabı açmasını değerlendiren Karahan, “Benim aklıma hiç gelmedi öyle bir şey yapmak ama annem almış çocukların adına, annemin bile fake hesabı var. Kötü kişilerin eline geçip yanlış işlere kullanmasınlar diye alınabilir yani iş yapmak değil amaç” diye konuştu.

PELİN KARAHAN’DAN NAFAKA YANITI

Son dönemde magazin kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri olan nafaka konusu güzel oyuncuya da soruldu. “Benimle alakalı bir durum yok. Çocuk varsa eşlerin doğal olarak bakması gerekiyor. Aslında karakter ve insanlıkla alakalı, çocuğu bakma sorumluluğu erkeğindir aslında. Bunu kötü niyetle kullanıyorlarsa o ayrı bir şey tabi ki de” diyerek yanıt verdi.