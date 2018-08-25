Pelin Karahan oğluna nakit para yerine oyuncak veriyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Oyuncu Pelin Karahan önceki akşam eşi Bedri Güntay ve minik oğlu Can’la birlikte Akatlar’daki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Bayramı fırsat bulup, aile büyüklerini tek tek ziyaret ettiklerini söyleyen Karahan, “Keyifli bir bayram geçiriyoruz. Sizlerinde bayramını gönülden kutlarız” dedi.

“HEDİYE ALARAK SEVGİMİZİ GÖSTERİYORUZ”

Yaklaşık bir buçuk yaşında olan oğlu Can’a kesinlikle bayram ve özel günlerde nakit para vermediklerini söyleyen Karahan, “Oğullarımıza nakit para değil, oyuncaklar veriyoruz. Onlara hediye alarak sevgimizi gösteriyoruz” dedi.

Pelin Karahan – Bedri Güntay çiftinin Ali Demir ve Can adında iki oğlu bulunuyor.