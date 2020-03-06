Pelin Karahan teklif gelirse ‘Evliyim, çocuklarım var diye kısıtlamalarım yok’ dedi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçen gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği merkezde alışveriş yapan Karahan, basın mensuplarıyla sohbet etti. “Gelen tekliflere sıcak bakıyorum. Çocuklar artık büyüdü” diyen oyuncu internet ya da televizyon hiç farketmez dedi.



Doğru proje teklifi gelirse setlere dönmeyi çok istediğini de sözlerine ekleyen Karahan “Çocuklarım var, evliyim diye haftada üç gün gelirim, ya da günde şu kadar saat çalışırım gibi, herhangi bir kısıtlamalarım yok. Bu istekleri zaten doğru bulmuyorum” dedi.