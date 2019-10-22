Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Pelin Karahan: Zor bir haftayı geride bıraktık
Pelin Karahan: Zor bir haftayı geride bıraktık
Başarılı oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve oğlu Can ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 22 Ekim 2019 - 07:12

Pazar gününü ailesi ile birlikte geçiren Karahan, zor bir haftayı geride bıraktığını söyledi. Pelin Karahan, “geçtiğimiz hafta Ali Demir rahatsızlandı. Malum mevsim geçişi. Fakat biraz ağır bir hastalık atlattı. Çok şükür şimdi iyi bir problemimiz kalmadı” açıklamasında bulundu.

“EKRANLARDA OLMAKTAN MUTLU OLURUM”

Ayrıca ekranlara ne zaman döneceği konusunda da bir açıklamada bulunan başarılı oyuncu, ” Şu anda okuduğum bir kaç senaryo var. Bakalım netleşir ve içime sinecek, inandığım güzel bir iş olursa bende tabi ki ekranlarda olmaktan mutlu olurum” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERPelin Karahan: Çocuğa bakma erkeğin sorumluluğu
Etiketler