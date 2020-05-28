Pelin Karahan’dan 4 milyon kutlaması

Oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kendisini takip eden 4 milyon kişiye teşekkür etti.

Evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra kamera önünden uzaklaşan Pelin Karahan buna rağmen takipçileriyle olan bağını hiçbir zaman koparmadı. Reklam filmleri ile kendisini hatırlatan güzel oyuncu sevenleriyle etkileşimde kalmanın ödülünü de takipçi sayısını 4 milyona taşıyarak gösterdi.

Salgın günlerinde milyonlarca insan gibi evinden çıkmayan Pelin Karahan, bu süre zarfında 4 milyon takipçiye ulaşınca sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Elinde 4 dört balonuyla objektif karşısına geçen Karahan; “4 milyon olduk! Herkese binlerce kez teşekkürler sevgiler” notunu paylaştı.