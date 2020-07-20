Pelin Karahan’dan ‘Çok’ samimi selfie

Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile evlenmişti. İki çocuk annesi olan Karahan, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile takipçilerinin yüreklerini ısıttı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla etkileyici fiziğini de gözler önüne seren Karahan, bu defa mayo ve bikini paylaşımlarını bir kenara bıraktı ve çocuklarıyla birlikte yaptığı selfie çekimlerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Bedri Güntay ile olan evliliğinden iki erkek çocuk dünyaya getiren Karahan, onlarla birlikte eğlenirken çektiği selfieleri ‘ÇOK’ notuyla paylaştı ve yanına bir de kalp emojisi ekledi.

Pelin Karahan’ın objektife yansıyan mutluluğu ve samimiyeti takipçilerinin de yüreklerini ısıttı.