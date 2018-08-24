Pelin Körmükçü’nün kızı Selin için açtığı tazminat davası reddedildi

İşadamı Rafi Moreno ile olan beraberliğinden Selin isminde bir kız çocuğu olan oyuncu Pelin Körmükçü, tazminat için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak mahkeme hakimi Körmükçü'nün talebini reddetti: "Evlilik dışı ilişki yaşandığı için tazminat davası Aile Mahkemesi’nden görülemez"

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İşadamı Rafi Moreno ile olan beraberliğinden Selin isminde bir kız çocuğu olan oyuncu Pelin Körmükçü, tazminat için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Akşam Life’ın haberine göre; Daha önce 10 yaşındaki kızının kendi kızlık soyadı olan ‘Körmükçü'yü kullanması için mahkeme açan oyuncu, 7 bin TL nafaka ile 200 bin lira tazminat talep etti. Ancak mahkeme talebi reddetti. Mahkeme hakimi “Evlilik dışı ilişki yaşandığı için tazminat davası Aile Mahkemesi'nden görülemez” dedi.

“AİLE DEĞİLSİNİZ MAHKEME YOK”

Rafi Moreno dilekçesinde Körmükçü için “Para vermezsem kızımın yüzünü göstermem diyerek beni tehdit etmektedir” suçlamasında bulundu. Moreno'nun yurt dışı gezilerine giderken bile muvafakat vermede zorluklar çıkardığını öne süren Körmükçü ise “Babalık görevini yerine getirmiyor” dedi. Bu arada Körmükçü'nün açtığı soy isim değişikliğiyle nafaka davası hâlâ devam ediyor.