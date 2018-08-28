Pelin Öztekin 63 kiloya düştü

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kilo vermedeki azmiyle pek çok isme örnek oluyor.

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İlk olarak BKM Mutfak ekibiyle birlikte yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Pelin Öztekin, sempatik tavırları ve başarılı oyunculuğu yanında fazla kilolarıyla da dikkat çekiyordu. Program sonrasında aşırı kilolarından kurtulmak adına bir dizi operasyon geçiren Öztekin, verdiği kilolarla haber oldu.

YENİ DİZİ YENİ GÖRÜNTÜ

Pelin Öztekin, şimdilerde ‘Koca Koca Yalanlar’ adlı dizinin kadrosunda karşımıza çıkıyor. Öztekin, 2013'te 156 kiloya çıkmış, 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu. 4 yılda 93 kilo veren oyuncu şu an 63 kilo. Pelin Öztekin, sarkan derileri toplatmak için de 2017'de ‘360 Body Fit' ameliyatı geçirdi.