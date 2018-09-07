Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında, nereli?

Pelin Öztekin oynadığı skeç ve dizilerle birlikte özellikle 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatından sonra verdiği kilolarla adından sıkça söz ettirdi. Pelin Öztekin 6 ayda 153 kilodan 100 kiloya düştü, 2015 yılında da 25 kilo daha verip 75 kiloya indi. Pelin Öztekin nereli, nerede doğdu, kaç yaşında? Pelin Öztekin hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

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Kanal D’nin yeni dizisi Koca Koca Yalanlar’da, kendine ait bir güzellik salonunu işleten, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın Canan karakterine hayat veren Pelin Öztekin’in hayat hikayesi ile ilgili her şey haberimizde… Pelin Öztekin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin’in kızı olan Pelin Öztekin, 17 Şubat 1987 tarihinde İzmit’te doğmuştur. 31 yaşındaki Öztekin İzmitlidir. Öztekin, ilk ve orta okulu İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Nurettin Teksan okulunda okudu. Ortaokulu bitirdikten sonra bir sene Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi, bir dönemde Fransa da Ecole des Roches'da dil eğitimi aldı. Pelin Öztekin, lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2005 yılında “Hayat Bilgisi” dizisindeki Demet karakteriyle televizyon dünyasına adım attı.

2006 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Mutfak Atölyesi oyuncuları arasına katılan Pelin Öztekin, eğitim sürecinde yeniden başlayan Bir Demet Tiyatro’da rol aldı. Ardından da, 2007’de Haldun Dormen’in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyasında Şebnem karakteriyle rol aldı.



Pelin Öztekin'in oynadığı diziler

Yuvamdaki Düşman / Nil / 2018

Hayat Şarkısı / Zeynep / 2016

Zeyrek ile Çeyrek “Bir Ramazan Temaşası” / Semanur / 2015

Doksanlar / Neşe / 2013

Çok Güzel Hareketler Bunlar / Pelin / 2008

Sınıf / Gökçe / 2008

Bir Demet Tiyatro / 2006

Hayat Bilgisi / Demet / 2003

Pelin Öztekin'in oynadığı filmler

İki Kafadar Chinese Connection / Sibel / 2013

300 Worte Deutsch / Nuran / 2013

Çok Filim Hareketler Bunlar / 2010

Neşeli Hayat / 2009