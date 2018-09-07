Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında, nereli?

Kanal D’nin yeni dizisi Koca Koca Yalanlar’da, kendine ait bir güzellik salonunu işleten, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın Canan karakterine hayat veren Pelin Öztekin’in hayat hikayesi ile ilgili her şey haberimizde… Pelin Öztekin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?
Ünlü oyuncu Rasim Öztekin’in kızı olan Pelin Öztekin, 17 Şubat 1987 tarihinde İzmit’te doğmuştur. 31 yaşındaki Öztekin İzmitlidir. Öztekin, ilk ve orta okulu İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Nurettin Teksan okulunda okudu. Ortaokulu bitirdikten sonra bir sene Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi, bir dönemde Fransa da Ecole des Roches'da dil eğitimi aldı. Pelin Öztekin, lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2005 yılında “Hayat Bilgisi” dizisindeki Demet karakteriyle televizyon dünyasına adım attı.
2006 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Mutfak Atölyesi oyuncuları arasına katılan Pelin Öztekin, eğitim sürecinde yeniden başlayan Bir Demet Tiyatro’da rol aldı. Ardından da, 2007’de Haldun Dormen’in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyasında Şebnem karakteriyle rol aldı.
Pelin Öztekin'in oynadığı diziler
Yuvamdaki Düşman / Nil / 2018
Hayat Şarkısı / Zeynep / 2016
Zeyrek ile Çeyrek “Bir Ramazan Temaşası” / Semanur / 2015
Doksanlar / Neşe / 2013
Çok Güzel Hareketler Bunlar / Pelin / 2008
Sınıf / Gökçe / 2008
Bir Demet Tiyatro / 2006
Hayat Bilgisi / Demet / 2003
Pelin Öztekin'in oynadığı filmler
İki Kafadar Chinese Connection / Sibel / 2013
300 Worte Deutsch / Nuran / 2013
Çok Filim Hareketler Bunlar / 2010
Neşeli Hayat / 2009