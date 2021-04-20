Pelin Öztekin’den babası Rasim Öztekin’e duygusal mesaj

Rasim Öztekin’in oyuncu kızı Pelin Öztekin babasının vefatının ardından sosyal medyadan bir mesaj daha yayınladı.

Pelin Öztekin mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Zamanla dediler.. Zaman? O kadar kifayetsiz kalıyor ki bu söz şu anlarda.. Ben söyliyim babiş, hiç zamanla geçmiyor gidişin hatta daha da derinleşiyor sensizliğim.”

“BOŞLUĞUN ANSIZIN VURUYOR İÇİME”

“Gittiğin turne, çektiğin film diye kendimi kandırdığım boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!”

“Ne yapıyorsun Peloş’ diye arayıp, sormayalı tam 40 gün oldu. Ben kime anlatacağım şimdi yaptığım salaklıkları, öf yaa bir de başıma bu geldi diye isyanımı. Başardığım işlerin aferimi de sensiz yarım kaldı.”

“KIZIN BU ARALAR YORGUN, ÇARESİZ”

“Arkanda bıraktığın ayak izlerine basarak senin yolunda yürümeye devam ediyorum ama o ayakları yere sağlam bastığı için gurur duyduğun kızın bu aralar biraz yorgun, çaresiz. Sesimden anladığın tüm hislerim şimdi sessiz, içimde kocaman bir çığlık.”

“Bağırsam duyar mısın? Duysan gelir misin? Ahh be baba neden her şey bu kadar zamansız! Çook özlüyorum, çoook seviyorum seni..”

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