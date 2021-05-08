Pelin Öztekin’den duygulandıran baba paylaşımı

Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart’ta hayatını kaybetti. Ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere herkesi yasa boğan sanatçının oyuncu kızı Rasim Öztekin ise Instagram hesabından babasına özlemini dile getirdi.

“TOPARLAMAYA ÇALIŞTIKÇA TUTTUĞUM HER ŞEY PARAMPARÇA”

2 ay önce kaybettiği babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Pelin Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden sevdiğim 8, artık uğursuz. Her ayın 8’i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik. Bıraktığından daha dağınık buralar ve ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça! Alışacaksın diyorlar ama hiç sormuyorlar baba, ben alışmak istiyor muyum?”

“ÇOK ZORMUŞ…”

“Ne zormuş yaşadığım sensizliği anlatamamak, ne zormuş beklediğim telefonun hiç çalmaması, ne zormuş güçlü durmaya çalışmak, ne zormuş başımı dayadığım o omuzuna bir daha sığınamamak. Zormuş işte, bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!”

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