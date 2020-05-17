Pelin Öztekin’in gelinlikli paylaşımı heyecanlandırdı

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından paylaştığı gelinlikli selfie ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibindeki başarılı oyunculuğu ile milyonların karşısına çıkan Pelin Öztekin, kilolu görüntüsüyle dikkat çekmiş ve güzel oyuncu bir süre sonra önemli bir karara imza atarak mide küçültme ameliyatına karar vermişti.

153 kiloyu gördükten sonra Mart 2014’te mide küçültme ameliyatı olan Öztekin, 3.5 yıl içerisinde 86 kilo vermiş ve 67’ye düşmüştü.

Ameliyattan iki sene sonra meslektaşı ve nişanlısı Kıvanç Baran Aslan’dan ayrılan Pelin Öztekin’in adı bir süre sonra Berk Uğuz ile anılmıştı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncu hesabından paylaştığı gelinlikli selfie ile dikkat çekti. Paylaşımına düştüğü notla bunun bir TBT olduğunu söyleyen Pelin Öztekin takipçilerinden övgü dolu sözler aldı.

Öztekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Olmaz ama yaa olursa…”