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Pelin Öztekin’in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Üç ay önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin'in bikinili pozu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. 

Güncellenme: 09:28, 01/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Pelin Öztekin’in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

2014 yılında 153 kiloyken geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 60 kiloya düşen Pelin Öztekin, 8 Mart’ta babası Rasim Öztekin’i kaybetmişti.

Babasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Öztekin’in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü.

33 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından “Sezonum başladı” notuyla havuz içinden yaptığı paylaşımı kimi hayranları tarafından beğeni toplarken kimi takipçileri tarafından da eleştiri aldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

* Yakın zamanda babanı kaybettin, bu paylaşım olmamış”

* Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Baban da hep mutlu olmanı isterdi.

* Hiç yakıştıramadım ve hiç beğenmedim.

* Kendi bileceği iş.

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Yayınlanma Tarihi:09:22,