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Pembe Top Özge Özpirinçci’ye emanet
Pembe Top Özge Özpirinçci’ye emanet
Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, beşinci yılında Özge Özpirinçci’nin elinden havalanacak.
Magazin 3 Ekim 2018 - 15:45

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini oluşturuyor. Her yıl 1,3 milyon kadına tanısı konan meme kanseri her sekiz kadından birinde görülüyor.

Kanserden ölümlerin yüzde 14'ünden sorumlu olan meme kanserinde erken tanı ise hayat kurtarıyor. Meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek ve erken tanı farkındalığı oluşturmak için gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi beşinci yılında yeniden “erken tanı hayat kurtarır” diyecek.

Beş yıldır, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan ekim ayında düzenlenen proje, başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin gönüllü desteğiyle milyonlarca kadına ulaşacak.
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