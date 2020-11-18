People dergisi açıkladı… 2020’de yaşayan en seksi erkek: Michael B. Jordan

ABD’nin önde gelen magazin dergilerinden People geleneksel hale gelen ‘Yaşayan en seksi erkek’ unvanının 2020 yılındaki sahibini açıkladı.

Derginin seçtiği en seksi erkek, ABD’li ünlü oyuncu Michael B. Jordan oldu. 33 yaşındaki Jordan, derginin kapağında da yer alırken, unvanın ‘havalı’ hissettirdiğini söyledi.

2018’de Idris Elba, 2019’da John Legend’la birlikte son üç yıldır siyahi isimlerin seçilmesi dikkat çeken unvanla ilgili Jordan, “Bu kulübün bir parçası olmak güzel” dedi.

CREED VE BLACK PANTHER’LE YILDIZLAŞTI



Ailesindeki kadınların bu durumla gurur duyacağını belirten Jordan, “Büyükannem hayattayken dergiyi biriktirirdi. Annem ve halam da doğal olarak çok fazla okurdu. O yüzden bu sayının özel bir yeri olacak” diye konuştu.

Kariyerine TV dizisi All My Children’la çocuk yıldız olarak başlayan Jordan, 2013’te Fruitvale Station filmiyle çıkış yapmış, ardından Creed ve Black Panther filmleriyle Hollywood’da adını duyurmuştu.