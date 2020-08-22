Pers Prensi: Zamanın Kumları filmi oyuncuları kim? Pers Prensi Zamanın Kumları konusu…

Yönetmenliğini Mike Newell'in yaptığı Pers Prensi: Zamanın Kumları filmi, ilk kez 2010 yılında seyirci ile buluşmuştu. Fantastik macera severlerin beğenisini toplayan Pers Prensi: Zamanın Kumları hakkında bazı bilgiler haberimizde…

PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI KONUSU

Haşhaşiler, Assassinler ve Binbir Gece Masallarına konu olan Ebu Hassan’ın Haylaz bir prens olan Prens Dastan ile olan “destansı” maceraları beyazperde’ye bir kez daha aktarıldı. Dastan, gönülsüzce de olsa gizemli bir prensesle güç birliği yapmak durumunda kalmıştır. Birlikte, zamanı tersine çevirebilen Zamanın Kumları'nı açığa çıkarabileceklerdir. Sahibinin dünyaya hükmetmesini sağlayabilecek olan yıllanmış bir hançeri korumak üzere karanlık güçlere karşı bir yarış içine giren kahramanlarımız, kızgın çöllerde aşk, nefret, kan ve gerilim dolu serüvenlere sürüklenirler.

PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Pers Prensi: Zamanın Kumları filminin başollerinde Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Steve Toussaint, Toby Kebbell, Richard Coyle, Ronald Pickup yer alıyor.