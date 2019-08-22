Pers Prensi Zamanın Kumları konusu ne? Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları kimler?

Fantastik macera filmi olan Pers Prensi: Zamanın Kumları bu akşam televizyon ekranında olacak. İzleyiciler Pers Prensi: Zamanın Kumları filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki filmin oyuncuları kimler? Pers Prensi: Zamanın Kumları filminin konusu ne?

FİLMİN KONUSU

Haşhaşiler, Assassinler ve Binbir Gece Masallarına konu olan Ebu Hassan'ın Haylaz bir prens olan Prens Dastan ile olan “destansı” maceraları beyazperde'ye bir kez daha aktarıldı. Dastan, gönülsüzce de olsa gizemli bir prensesle güç birliği yapmak durumunda kalmıştır. Birlikte, zamanı tersine çevirebilen Zamanın Kumları’nı açığa çıkarabileceklerdir. Sahibinin dünyaya hükmetmesini sağlayabilecek olan yıllanmış bir hançeri korumak üzere karanlık güçlere karşı bir yarış içine giren kahramanlarımız, kızgın çöllerde aşk, nefret, kan ve gerilim dolu serüvenlere sürüklenirler.

Köstebek, Dört Nikah Bir Cenaze ve Harry Potter ve Ateş Kadehi’nden tanıdığımız Mike Newell’ın yönettiği Pers Prensi: Zamanın Kumları, Mayıs 2010’da sinemaseverlerle buluştu. Marakeş, Ouarzazate ve Erfoud, Fas’ta ve İngiltere’deki Pinewood Studios’daki büyük ölçekli bir platoda çekilen filmin yapımcısı olan Jerry Bruckheimer Films yapımları pek çok ödülün ve ödül adaylığının yanısıra, 41 kez Oscar ödülüne aday gösterilmiş ve 6 Oscar kazanmıştır. Ayrıca 23 kez Altın Küre’ye aday gösterilmiş ve dört kez ödül almışlardır.

PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Pers Prensi: Zamanın Kumları filminin başollerinde Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Steve Toussaint, Toby Kebbell, Richard Coyle, Ronald Pickup yer alıyor.