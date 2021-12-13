Pete Davidson, Kardashian ve West arasındaki çekişmeye şimdilik karışmıyor

Kim Kardashian'ın yeni sevgilisi Pete Davidson, Kanye West ve Kardashian arasında olan bitenler için şimdilik sakinliğini koruyor. Son olarak West, Kardashian'ı geri kazanmaya çalışırken, Kardashian ise bekâr olmak için başvuruda bulunmuştu.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir ayrı olan Kim Kardashian ve Kanye West çiftinde sular durulmuyor. Kardashian’ın Pete Davidson ile ilişki yaşamaya başlamasından kısa bir süre sonra West’ten yeni hamleler geldi.

West önce bir röportajda Kardashian’ın hâlâ eşi olduğunu söylerken, canlı bir performansta da Kardashian’a ithafen şarkı söyleyip “geri dönmene ihtiyacım var” demişti.

West’in bu son hareketinden sadece birkaç saat sonra ise Kardashian, yasal olarak bekâr olmak için başvuruda bulundu.

Bütün bunlar sırasında ise Kardashian’ın yeni sevgilisi 28 yaşındaki Pete Davidson’a yakın bir kaynak Davidson’ın pek de rahatsız olmadığını söylüyor. HollywoodLife EXCLUSIVELY’e konuşan kaynak, “Pete, Kim’in ismini geri değiştirme ve West’i isminden çıkarma kararına gerçekten çok az tepki veriyor” dedi.

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