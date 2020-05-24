Pete ve Ejderhası filmi konusu ne? Pete ve Ejderhası oyuncuları…

Disney’in sevilen aile filminin yeniden çekimi olan “Pete ve Ejderhası” Pete isimli yetim bir çocukla en iyi dostu ve aynı zamanda bir ejderha olan Elliott’ın maceralarını konu alıyor. İşte Pete ve Ejderhası filmi konusu ve oyuncuları...

Bayramda aile boyu film izlemek isteyenler en eğlenceli bir seçenek olan Pete ve Ejderhası filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. İşte Pete ve Ejderhası konusu ve oyuncuları…

PETE VE EJDERHASI KONUSU NE?

Yaşlı ahşap oymacısı Bay Meacham, yıllardır mahalle çocuklarını Kuzeybatı Pasifik'te yaşayan acımasız ejderha hikayeleri anlatan neşeli bir adamdır. Orman bekçisi olarak çalışan kızı Grace bu hikayeleri gerçeklikten uzak bulsa da günün birinde ormanda yaşayan Pete ile tanışır. 10 yaşında, ailesi ve evi olmayan gizemli bir çocuk olan Pete ormanda Elliott isimli yeşil, dev bir ejderhayla birlikte yaşadığını iddia etmektedir. Pete'in anlattığı ejderha Elliott, Bay Meacham'ın hikayelerindeki ejderhaya son derece benzemektedir. Grace, babası Jack'in ve 11 yaşındaki Natalie'nin yardımıyla Pete'in geldiği, ait olduğu yeri ve ejderhayla ilgili gerçeği ortaya çıkartmak için yola koyulur…

PETE VE EJDERHASI OYUNCULARI

Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley