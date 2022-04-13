Petek Dinçöz Miami’ye yerleşti

2014 yılında nikâh masasına oturduğu iş insanı Serkan Kodaloğlu'dan geçen ay boşanan şarkıcı Petek Dinçöz, oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini duyurdu.

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İrfan Aslan adında bir erkek çocukları bulunan şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu, 8 yıllık evliliklerini geçen ay tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Dinçöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla suskunluğunun sebebini açıkladı.

YENİ EVİNİN BAHÇESİNDE POZ VERDİ

İrfan Aslan ile Miami’ye yerleştiğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozuna şu notu düştü:

* Herkese merhabalar… Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta ‘PDFC’ ailem, sonra siz değerli sevenlerim… Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami’ye yerleşme kararı aldım.

* Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram’da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler.

Dinçöz’ün doğa içinde ve havuz önünde verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevenleri şarkıcıya yeni hayatında ‘mutluluklar’ diledi.

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