Pierce Brosnan 67. yaşını eşiyle sahilde kutladı: Aya güneşe ve birlikte geçirdiğimiz günlere teşekkür ederim

Ünlü aktör Pierce Brosnan, 67 yaşına bastı. Eşi Keely Shaye Smith ile sahilde doğum gününü kutlayan Brosnan, Insagram hesabından duygusal bir mesajla teşekkür etmeyi de unutmadı.

James Bond yıldızı Pierce Brosnan, 67. yaşını sahilde eşiyle kutladı. Instagram hesabından paylaştığı samimi fotoğraflarda Brosnan, yazdığı duygsal satırlarda eşine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Brosnan, doğum günü mesajında, “Aya, güneşe ve birlikte geçirdiğimiz günlere teşekkür ederim sevgilim Keely. 67. doğum günüm harikaydı. Bana iyi dileklerini gönderen herkese de teşekkürler. Tanrı sizi korusun, güvende kalın” dedi.

Çift 2001 yılında İrlanda’da evlenmiş, 23 yaşında Dylan ve 19 yaşında Paris adında iki çocukları bulunuyor.

“BABASI GİBİ YAKIŞIKLI”

Ünlü aktörün bu paylaşımı, oğlu Dylan’ın mezuniyetini kutladığı fotoğraflardan hemen sonra geldi. Brosnan, 23 yaşındaki oğlu Dylan ile fotoğraflarını, “Mezuniyetin ve akademik başarılarını tebrik ederim Dylan. Bu yeni hayatında korkusuz ve cesur ol. Sevgiler, baban” notuyla paylaştı. Dylan’ın, babası gibi yakışıklı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.