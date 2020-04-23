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Pierce Brosnan, Halle Berry’nin hayatını kurtarmış
Pierce Brosnan, Halle Berry’nin hayatını kurtarmış
Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, katıldığı bir programda, 2002 yapımı James Bond serisi 'Die Another Day'in çekimlerinde rol arkadaşı Pierce Brosnan'ın kendisini boğulmaktan son anda kurtardığını söyledi.
Magazin 23 Nisan 2020 - 08:51

Halle Berry, dün NBC kanalında yayınlanan Tonight Show with Jimmy Fallon adlı programa katıldı. Berry, yıllar önce film setinde ölümden döndüğünü ve rol arkadaşı Pierce Brosnan’ın profesyonel bir hareketle kendisinin hayatını kurtardığını söyledi.

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18 yıl önce çekilen James Bond serisinin Die Another Day (Başka Gün Öl) adlı filmde başrolü Pierce Brosnan ve Halle Berry paylaşmıştı. Berry, film çekimlerinde yaşadığı talihsiz olayı, “Die Another Day’de Pierce Brosnan ile bir sahnem vardı. Seksi olmam ve bir incirle Brosnan’ı baştan çıkarmam gerekiyordu ama sonu kötü bitti, az kalsın boğuluyordum” şeklinde anlattı.

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Berry’yi boğulmak üzereyken yakalayan Brosnan, Heimlich manevrasıyla ünlü oyuncuyu kurtarmış. Berry, James Bond her zaman Bond kızını kurtarır diyerek, “Olayı görmeliydiniz. James Bond Heimlich manevrasını öğrenmiş. Dünyadaki en favori insanım her zaman Brosnan olacak” dedi.

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HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

Bilinen en önemli ilk yardım uygulamalarından biri olan Heimlich manevrasının amacı, nefes borusuna kaçan bir cismin, karın boşluğuna baskı uygulayarak çıkarılmasıdır. Heimlich manevrası, çoğu durumda hayat kurtarıcıdır.

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