Pınar Altuğ, Alp Kırşan’dan ders alırsa…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve rahatsız olduğu yorumlar konusunda tepkisini ortaya koymaktan geri durmayan Pınar Altuğ Atacan bu defa keyifli bir paylaşımda bulundu. Ailesiyle birlikte mavi tur yapan güzel oyuncu teknelerinde meslektaşları Alp Kırşan’ı ağırladı. Balık tutma konusunda son derece maharetli olan Alp Kırşan’ı teknesinde ağırlayan Pınar Altuğ, fotoğrafı şu satırlarla paylaştı:

“Alp bize balık tutmayı öğretmeye geldi, acaba oltalar yerine gidip balık alsak daha mı iyiydi? Not: Alp zaten çok iyi balık tutuyor, bu yüzden bize öğretmeye geldi de biz öğrenebilecek miyiz acaba?”