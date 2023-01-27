Pınar Altuğ: Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün

Annesinin vefat ettiği 27 Ocak'ta kızı Su'yu kucağına alan oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

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‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde hayat verdiği ‘Meltem’ karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan’la evlenmişti. Çift, 27 Ocak 2009’da da kızları Su’yu kucaklarına almıştı.

Su bugün 14 yaşına girdi. Pınar Altuğ da Instagram hesabından kızı ve 27 Ocak 1999’da vefat eden annesinin fotoğrafını duygusal bir yazıyla paylaştı.

“ANNEM GİTTİKTEN SONRA CANIMIN İÇİNİ KUCAĞIMA ALDIM”

Annesini kaybettiği hastanede kızını kucağına aldığını belirten Altuğ, “Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak. Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi, canımın içini kucağıma aldığım gün. Canım annem keşke yanımda olabilseydin keşke kızımı kucağına alabilseydin. Ama bizi gördüğünü biliyorum. Canımın içi, bir tanecik kızım iyi ki ama iyi ki doğmuşsun, seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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