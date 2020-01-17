Pınar Altuğ Atacan 18. doğumgününü kutladı

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, Instagram hesabı üzeriden yaptığı paylaşımla kendisine büyük şöhret kazandıran Çocuklar Duymasın dizisinin 18. yaşını kutladı.

Başrolünü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi kısa süre içerisinde bir ekran efsanesine dönen Pınar Altuğ Atacan halen tekrarlarıyla pek çok kanalda seyirci karşısına çıkan dizisinin 18. doğumgününü kutladı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Pınar Altuğ Atacan şunları yazdı:

“Bugün Çocuklar Duymasın'ın 18.doğumgünü.16 Ocak 2002’de yayınlanmıştı ilk bölümümüz. İlk günden itibaren hep koşarak, ilk günkü heyecanı hiç kaybetmeden çalıştığım bir işti. Kamera önü ve arkası bütün çalışma arkadaşlarım iyi ki yollarımız kesişmiş, aramızdan ayrılan canlarımız Mekanınız cennet olsun”