Pınar Altuğ Atacan: Kocamın applerle savaşı

Kocası Yağmur Atacan ile birlikte Fransa'da bir kayak merkezine giden Pınar Altuğ Atacan buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hem güldürdü hem de heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ Atacan şimdilerde eşi Yağmur Atacan’la birlikte Fransa’da kar tatili yapıyor. Burada gittiği bir kayak merkezinden bol bol kar görüntüsü paylaşan ve İstanbul’da kar bekleyen takipçilerini mutlu eden başarılı oyuncu aynı zamanda eşiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda da bulunuyor.

KARI KOCA KEDİ OLDULAR

Pınar Altuğ, çıktığı tatilden sadece kar manzarası değil aynı zamanda eğlenceli videolar da paylaşıyor. Telefon uygulamaları (app) üzerinden kendisini ve eşini kedi yapan Pınar Altuğ o anların görüntülerini; “Kocamın applerle savaşı” notuyla paylaştı.