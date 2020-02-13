Pınar Altuğ Atacan ve Deniz Akkaya hemcinsleri Ayşe D’ye tepki gösterdi

İki ünlü isim Pınar Altuğ Atacan ve Deniz Akkaya, gittiği ifade değişikliği sonrasında Kadir Şeker'i son derece zor bir durumda bırakan hemcinsleri Ayşe D'ye tepkilerini sert bir biçimde verdi.

Türkiye bir süredir Kadir Şeker’i konuşuyor. Konya’da Özgür Duran'ı, sevgilisi Ayşe D'yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker’in bu durumu sosyal medyayı ayağa kaldırmış özellikle kadın sosyal medya kullanıcıları Şeker’in yaptığı hareketi zor durumdaki bir kadını kurtarmak olarak yorumlamıştı.

Şeker’in yargılanma sürecinde tutuklu kalmaması adına imza kampanyaları yapılmış ve üniversite hazırlığı içinde olan gencin cezaevinden çıkartılması istenmişti. Pek çok ünlü isim de bu konuda destek göstermişti. Ne var ki Kadir Şeker’in sevgili şiddetinden kurtardığı Ayşe D. polise verdiği ifadesini değiştirince ortalık bir anda karıştı.

“KADİR DARP EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNMÜŞ”

Olayın ardından Antalya’ya giden Ayşe D, adli işlemler için Duran’ın ailesiyle birlikte Konya’ya geri döndü. Özgür Duran’ı sevdiğini belirten Ayşe D, ”Ben Özgür’le severek birlikte oldum. Onun için üç çocuğumu bıraktım. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Sonra ben parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür'e ‘Aramızdaki sorunu konuşup, halledelim' dedim, yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu” dedi.

Ayşe D.’nin bu ifadesinin ardından gelişmeleri yakından takip eden ünlü isimler adeta isyan bayrağını açtı ve sosyal medya hesaplarından bu yaşananlara isyan etti.

PINAR ALTUĞ VE DENİZ AKKAYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İki ünlü isim, yaşanan bu ifade değişikliği karşısında Kadir Şeker’i son derece zor bir durumda bırakan hemcinsleri için şu yorumlarda bulundular: