Pınar Altuğ Atacan: Zaten herkes sokaklarda

Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte dışarıda göründüğü bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu yaptığı paylaşımın tepki çekmemesi adına özel bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Pınar Altuğ Atacan, corona virüsü tehlikesi sonrasında ailesiyle birlikte kendisini ev karantinasına aldı. Yaptığı paylaşımlarla vaktini evinde geçirenler için aktivite ve yemek tarifleri önerilerinde bulunan Pınar Altuğ Atacan, dün yaptığı bir paylaşımla şaşırttı.

Yaptığı paylaşımdan kocasıyla birlikte dışarıya çıktığı anlaşılan oyuncu şunları yazdı: “Hikayede kalmasın, özel not: Şehir dışında oturuyoruz ve boş alanlardaki köpekleri doyurmaya çıkmıştık, kar yağdığında da çıkarız. Kimseyle buluşmadan, görüşmeden besleme yapıp evimize döndük ama zaten herkes sokaklarda hala”

Pınar Altuğ Atacan yazdığı bu satırlarla hayvansever kimliğini bir kez daha ortaya koyarken, insanların bu virüsü ciddiye almamaları yüzünden yaşadığı hayal kırıklığını da paylaştı.