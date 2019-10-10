Pınar Altuğ Atacan’dan Kıraç’ın sözlerine tepki

Sosyal medya hesabı üzerinden, kendisine kötü yorumlar yapan takipçilerine verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ Atacan, aile olarak gelen çok sayıda yoruma kayıtsız kaldıklarını söylerken haddini aşan bazı yorumları görmezden gelemediğini söyledi. Kocası Yağmur Atacan’ın sosyal medya kullanmadığını ve bu yüzden de pek çok tartışmanın uzağında kaldığını söyleyen Pınar, “Böyle şeyler kocamın hiç umurunda olmaz” demekle yetindi. Takipçilerinden gelen ‘Yazdığınız aşk mesajlarına kocanızdan hiç yanıt gelmiyor?’ soruları eşine aktardığını söyleyen Pınar Altuğ Atacan böyle durumlarda yanıtı eşinin verdiğini söylerken, “Yağmur söylüyor, ben yazıyorum” şeklinde konuştu.

KIRAÇ AÇIKLAMASI

Magazin muhabirlerinin gündeme yönelik sorular da yönelttiği oyuncu kısa cevaplarla geçiştirmeyi tercih ederken, şarkıcı Kıraç’ın yaptığı; “Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor” sözünün hatırlatılması üzerinde çarpıcı bir yorumda bulundu. “Bir kadın isterse her şeyi yapar” diyen Pınar Altuğ Atacan Kıraç için “Demek ki o istetememiş” sözlerini sarf etti.