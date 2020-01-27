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Pınar Altuğ Atacan’dan özlem dolu satırlar
Pınar Altuğ Atacan’dan özlem dolu satırlar
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 21 yıl önce hayatını kaybeden annesinin ardından yaşadıklarını bir kez daha satırlara döktü.
Magazin 27 Ocak 2020 - 08:30

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncular arasında olan Pınar Altuğ Atacan, 21 yıl önce bugün hayatını kaybeden annesinin ardından ona karşı duyduğu özlemi bir kez daha satırlara döktü. 1994 yılında birici seçildiği Miss Turkey yarışmasında annesiyle birlikte görüldüğü bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu altına da şunları yazdı:

“Canım Annem, özlemini her geçen gün hiç eksilmeden hissediyorum, hele kendim anne olduktan sonra seni daha iyi anlıyor ve daha çok özlüyorum. 27 Ocak 1999… Sensiz 21 yıl”

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