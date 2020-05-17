Pınar Altuğ: Biri Pınarcılık oynamaya karar vermiş

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kendi adına açılmış bir Twitter hesabı konusunda takipçilerini uyardı ve bu hesaba itibar etmemelerini istedi.

Ev karantinası günlerinde kızı Su ile birlikte çektiği yemek tarifleri videoları ile dikkat çeken ve takipçilerinin de beğenisini kazanan Pınar Altuğ, Instagram hesabı üzerinden bir uyarıda bulundu. Kendi adı kullanılarak açılmış bir Twitter hesabı konusunda takipçilerini uyaran Altuğ, böyle bir hesabı olmadığını söyledi ve sevenlerinin bu sayfaya itibar etmemelerini istedi.

İşte Pınar Altuğ’un uyarı mahiyetli o satırları:

“Birkaç gündür gelen mesajlar sonucu farkettim, bu hesap benim değildir. Hep olduğu gibi biri Pınarcılık oynamaya karar vermiş, lütfen çevrenizi de uyarınız hesap bana ait değildir! Benim Twitter hesabım birkaç sene önce hacklendiğinden beri artık Twitter kullanmıyorum, bir hesabım var ama aktif olarak kullanmıyorum.”