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Pınar Altuğ böyle teşekkür etti
Pınar Altuğ böyle teşekkür etti
Çocuklar Duymasın dizisindeki performansı ile kendisinden söz ettirmeye devam eden oyuncu Pınar Altuğ, instagram hesabının 1 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı.
Magazin 3 Nisan 2019 - 09:22

İş ve özel hayatında mutlu bir dönem geçiren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla olduğu kadar takipçileriyle girdiği diyaloglarla da dikkat çeken bir isim… Özellikle hakaret derecesine varan mesajları affetmemesi ve gereken cevabı vermesiyle tanınan Altuğ bu defa bir kutlama paylaşımında bulundu.

İnstagram hesabını takip edenlerin sayısı 1 milyona ulaşınca yaşadığı mutluluğu bir fotoğrafla gösteren Pınar Altuğ, ‘1 Milyon teşekkürler’ notunu düştü.

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