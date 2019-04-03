Pınar Altuğ böyle teşekkür etti

İş ve özel hayatında mutlu bir dönem geçiren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla olduğu kadar takipçileriyle girdiği diyaloglarla da dikkat çeken bir isim… Özellikle hakaret derecesine varan mesajları affetmemesi ve gereken cevabı vermesiyle tanınan Altuğ bu defa bir kutlama paylaşımında bulundu.

İnstagram hesabını takip edenlerin sayısı 1 milyona ulaşınca yaşadığı mutluluğu bir fotoğrafla gösteren Pınar Altuğ, ‘1 Milyon teşekkürler’ notunu düştü.