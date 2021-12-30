Pınar Altuğ, eşiyle paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorumu görünce sinirlendi

Oyuncu Pınar Altuğ, eşiyle paylaştığı fotoğrafın altına "Eşek kadar kadın, çocuk yaşta adamla evlendi" diye yorum gelince çileden çıktı.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan’la 14 yıl önce nikâh masasına oturmuştu.

Evlendiği günden bu yana, eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ, yıllar geçmesine hâlâ olumsuz eleştirilere maruz kalıyor.

Son olarak Instagram hesabından eşi ve kızıyla duygusal bir paylaşım yapan Altuğ’a gelen yorum ünlü oyuncuyu kızdırdı.

“GERÇEKTEN MANYAKSINIZ!”

Bir takipçisi Altuğ’un fotoğrafının altına “Eşek kadar kadın, bula bula çocuk yaşta bir adam bulup evlendi. Oğlunuz gibi görünüyor vallahi pes” yorumunu yaptı.

Yorumu gören Altuğ ise “Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun, o zaman ben boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız!” sözleriyle takipçisine cevap verdi.

PINAR ALTUĞ’UN TAKİPÇİLERİYLE BAŞI DERTTE

Mutlu birlikteliğe rağmen Pınar Altuğ’un Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş farkından ve paylaşımlarından dolayı eleştiriler hiç durulmadı.

Pınar Altuğ, kendisini çirkin bulan ve “Koca karı” diyen takipçisinin yaptığı yorumların ekran alıntısını Instagram hesabından “Ben hanimefendinin derdini anlayamadım, anlayan biri varsa bana anlatabilir mi lütfen?” notuyla paylaşmıştı.

Pınar Altuğ daha önce de bir takı firmasının tanıtımını yapmıştı. Pınar Altuğ’un yüzükleri tanıtmak için verdiği pozda elleri ön plandaydı. Ellerini gören takipçileri, ”Pınar Altuğ’un eli yaşlıların eli gibi”, ”Eline estetik yaptırmayı unutmuşsun” gibi yorumlarda bulunmuştu.

Pınar Altuğ’un giydiği bu kıyafet olay olmuştu. Bir takipçisi Instagram’da gördüğü elbise için ”Dekolteniz biraz aşağıda, elbise belli ki rahatsız” diye yazdı. Pınar Altuğ ise şu cevabı verdi: ”Beğenmeyebilirsiniz ona elbet bir şey diyemem ama bütün gece dans ettim, gerçekten çok rahattım”