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Pınar Altuğ gazetecileri uyardı: Saatlerce kalıp…
Pınar Altuğ gazetecileri uyardı: Saatlerce kalıp…
Yaz aylarını ailesiyle birlikte teknede geçiren Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüntü almaya çalışan gazetecilere seslendi.
Magazin 23 Temmuz 2019 - 14:41

Son birkaç yazı ailesiyle birlikte teknede geçiren ve yaptığı her paylaşımla da bundan büyük bir keyif aldığını gösteren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bir yandan keyifli tatiline dair kareler paylaşırken bir yandan da duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Teknede geçirdikleri tatillerine dair görüntü almak isteyen gazetecilerin varlığından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Altuğ, demir attıkları yerin yakınındaki ağaçlık alanda toplandığını söylediği muhabirleri şu sözlerle uyardı;

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Son güncelleme: 14:53 - 23.07.2019
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