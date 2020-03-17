Pınar Altuğ haber bültenindeki görüntüye isyan etti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden Pınar Altuğ Atacan pek çok duyarlı vatandaş gibi Corona virüsü ile temas etmemek adına vaktini evinde geçiriyor. Sosyal izolasyon kurallarına uyan ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki açıklamalarını da yakından takip eden Pınar Altuğ Atacan, haberlerde tanıklık ettiği bir görüntüye isyan etti.

Haber bülteninde, Sivas’ta bulunan bir mağazanın yaptığı indirime rağbet eden kalabalığın görüntüsüne tanıklık eden oyuncu tepkisini şu sözlerle gösterdi:

“Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması? İnanılır gibi değil!”



