Pınar Altuğ: ‘Kendi b.knda boğul!’

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan bir isim, karantina günlerinde kızı Su ile çektiği videolar ile öne çıkan Altuğ, bir takipçisinden gelen yakışıksız yorum üzerine adeta çileden çıktı.

Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Pınar Altuğ kendisine sosyal medyadan gelen kötü yorumları yanıtsız bırakmıyor. Karantinada sık sık kızıyla yemek yapan ve takipçilerine tarifler veren Altuğ’u bir yorum çok kızdırdı.

Ebru Şallı’nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçi bu konuyu Altuğ’un fotoğraflarının altına taşıdı.

Takipçi Altuğ’a “Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin. Giyecek başka bir b.kun yok zaten. Utanmıyor musun? Meslektaşın bugün evladını kaybetti sen hala iyi anne rolündesin” yorumu yaptı. Altuğ bu yorum üzerine çılgına döndü.

Altuğ verdiği yanıtta “Allah senin belanı versin kendi b.kunda boğul inşallah! Hayatımda ilk defa birine böyle cümleler yazıyorum” diyerek tepkisini gösterdi.