Pınar Altuğ, kendisine çirkin, eşine jigolo diyen takipçisini ifşa etti

Pınar Altuğ, kendisine 'yüzünüz çok çirkin', eşine ise 'Jigolo' diyen takipçisini, sosyal medya hesabından adeta rezil etti. Yorum yapan kullanıcının fotoğaflarını paylaşan Altuğ "Ne desem bilemedim" yazdı...

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden “Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?” diyen kadın takipçisine adeta ateş püskürdü. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle takipçileriyle sık sık polemik yaşayan Altuğ, bu kez yorum yapan kişinin fotoğraflarını alarak Instagram hesabından paylaştı.



‘Jigolo” ifadesini kullanan kadın takipçisine sert yanıt veren Altuğ, Instagram hesabının hikayeler bölümünden, kullanıcının fotoğraflarını paylaştı ve “Ne desem bilemedim” yazdı…